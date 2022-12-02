В Пензенской области мужчина выстрелил в людей на парковке

02.12.2022 | 14:05

36-летнего жителя Каменского района будут судить за занятие высшего положения в преступной иерархии, хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, с мая 2019 года за мужчиной была определена зона влияния в пределах территории одного района области.

«Он продвигал криминальные идеи и традиции, а также негласно выполнял функции по управлению преступной деятельностью лиц, входящих в криминальную среду подконтрольной ему территории, организации сбора средств, полученных незаконным путем, и распределению их в соответствии с принятыми в криминальной среде традициями и правилами», - сообщила старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

В августе 2020 года на парковке у кафе в Каменке злоумышленник вступил в конфликт, в ходе которого один раз выстрелил из охотничьего одноствольного ружья в сторону присутствовавших на стоянке людей. Этим он подверг опасности их жизнь и здоровье.

В ноябре 2021-го у одного из баров в том же городе мужчина во время разборок с молодым человеком выстрелил ему в голову из травматического пистолета, чем нанес тяжкий вред здоровью пострадавшего.

«Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. С ноября 2021 года он находится под стражей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Пензенский областной суд», - добавила Светлана Артамонова.