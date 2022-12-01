Сельчанин после поездки в магазин отправится в колонию

01.12.2022 | 14:34

55-летний житель Тамалинского района, трижды судимый за пьяную езду, предстал перед служителями Фемиды в четвертый раз.

23 августа мужчина на «Ладе-Гранте» ехал по Центральной улице села Обвал и попал в ДТП. Как оказалось, водитель был нетрезв.

В суде он рассказал, что без разрешения взял машину сожительницы, чтобы съездить в магазин. Там он купил продукты и 1,5-литровый баллон пива.

Желание отведать пенного было так велико, что сельчанин до дома не дотерпел и выпил все содержимое пластиковой бутыли прямо в салоне машины, припаркованной у магазина. После этого удовлетворенный мужчина двинулся в путь.

В Обвале у него зазвонил телефон. Мужчина отвлекся и не справился с управлением. Автомобиль вылетел на обочину и перевернулся.

По совокупности приговоров любитель прокатиться подшофе приговорен к 9 месяцам колонии общего режима и на 4 года лишен водительских прав.

«Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.