Исправительные работы напомнят забывчивому отцу о его детях

30.11.2022 | 07:52

32-летний житель Пензенского района стал фигурантом уголовного дела из-за нежелания обеспечивать своих детей, одному из которых 8 лет, другому 9.

Только с апреля по август этого года мужчина не платил алименты и задолжал около 40 тысяч рублей. А общая задолженность с момента возбуждения исполнительного производства превысила 578 тысяч.

Ранее за неуплату алиментов гражданина привлекали к административной ответственности. Но такая мера не подействовала.

«Трудоспособный и здоровый мужчина устраиваться на работу не пожелал, на учет в центр занятости не встал, добровольно материальную помощь сыну и дочери не оказывал», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Мужчина признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.