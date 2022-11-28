Юную зареченку шантажировали распространением интимных фото

28.11.2022 | 16:49

В Заречном возбудили уголовное дело по факту шантажа 18-летней местной жительницы. Злоумышленник четыре дня держал девушку в напряжении.

Требование заплатить, а иначе все пользователи интернета увидят ее интимные фото, горожанка получила в социальной сети.

«Девушка испугалась, перечислила злоумышленнику 8 тысяч 600 рублей, но тот не успокоился», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью ОВД ЗАТО Сергея Яшина.

Тогда юная горожанка обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело. Обидчику девушки грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

Молодые жительницы области нередко становятся жертвами шантажа. Злоумышленники угрожают им распространением интимных снимков и хотят оплаты за свое «бездействие». Так, 20-летняя пензячка рассталась с 3 000 рублями.

Парни не являются исключением. Например, 19-летний житель Пензы также стал жертвой преступников, пообещавших выставить его интимные фото на всеобщее обозрение, если не получат деньги.