Криминал

Главврача больницы обвиняют в получении взятки при капремонте

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Правоохранители разбираются в обстоятельствах дачи взятки главному врачу одной из районных больниц Пензенской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, мужчина рассчитывал на вознаграждение от строителей.

Предварительно установлено, что в сентябре главврач договорился о получении 2,2 млн рублей от руководителя строительной организации и двух его компаньонов за заключение контракта на капитальный ремонт и беспрепятственное подписание актов выполненных работ, в том числе и тех, которые на самом деле не проводились.

Стороны согласовали условия, контракт был подписан.

«Вечером 24 ноября один из взяткодателей передал главному врачу больницы взятку, положив по его указанию 600 тыс. рублей в салон его служебной автомашины. Оставшуюся часть незаконного вознаграждения (1,6 млн рублей) взяткодатели должны были передать ему после окончания выполненных работ в рамках контракта», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Однако главврач не успел воспользоваться незаконно полученной суммой. Его, а также взяткодателя задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

«В ходе осмотра места происшествия была изъята документация, подтверждающая заключение контракта», - пояснили в пресс-службе УМВД РФ по области.

Деньги изъяли следователи регионального СУ СК РФ.

В отношении бизнесменов возбудили уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Медика по решению суда заключили под домашний арест.

В настоящий момент расследование продолжается. Правоохранители закрепляют доказательственную базу.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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