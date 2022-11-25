11 жителей Пензы получили сроки за инсценировку ДТП

25.11.2022 | 17:05

В Пензе вынесли приговор 11 участникам организованной преступной группы, которая занималась мошенничеством в сфере автострахования.

ОПГ создал в феврале 2016 года пензенец 1992 года рождения. Он привлек в нее 10 знакомых, среди которых был инспектор ДПС.

Организатор разработал следующую схему: его подельники инсценировали ДТП и обращались в страховые компании с заявлениями о получении выплат. Если им отказывали либо платили мало, злоумышленники привлекали независимых экспертов и добивались больших сумм.

С апреля 2016 года по июль 2019-го участники преступной группы инсценировали не менее 30 аварий в Пензе, поочередно выступая в качестве то виновной, то потерпевшей стороны, и «заработали» таким образом более 2 млн рублей.

Суд приговорил организатора группы к 3 годам колонии общего режима, одного из участников ОПГ - к 2 годам в колонии особого режима, остальных - к условному лишению свободы на сроки от 2 лет и 2 месяцев до 2 лет и 10 месяцев, сообщила старший помощник руководителя областного следственного управления СК РФ Татьяна Махницкая