Находившегося в федеральном розыске пензеца задержали в Приамурье

Житель Пензенской области, приговоренный в 2020 году за кражу к 280 часам обязательных работ, не пожелал отбывать наказание.
Чтобы скрыться от надзора уголовно-исполнительной инспекции, он отправился в длительное путешествие. Беглеца объявили в федеральный розыск. Поймать его удалось лишь на другом конце страны: вольнолюбивого мужчину привлек город с названием Свободный.
«Оперативными сотрудниками УФСИН России по Амурской области от коллег из Пензенской области была получена информация, что осужденный намерен прибыть в Приамурье железнодорожным транспортом», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Пензенца задержали в Свободном и доставили в отдел полиции.
Теперь ему грозит более серьезное наказание - как принудительные работы, так и лишение свободы.
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