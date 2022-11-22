Находившегося в федеральном розыске пензеца задержали в Приамурье

22.11.2022 | 08:12

Житель Пензенской области, приговоренный в 2020 году за кражу к 280 часам обязательных работ, не пожелал отбывать наказание.

Чтобы скрыться от надзора уголовно-исполнительной инспекции, он отправился в длительное путешествие. Беглеца объявили в федеральный розыск. Поймать его удалось лишь на другом конце страны: вольнолюбивого мужчину привлек город с названием Свободный.

«Оперативными сотрудниками УФСИН России по Амурской области от коллег из Пензенской области была получена информация, что осужденный намерен прибыть в Приамурье железнодорожным транспортом», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пензенца задержали в Свободном и доставили в отдел полиции.

Теперь ему грозит более серьезное наказание - как принудительные работы, так и лишение свободы.