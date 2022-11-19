Криминал

Председателю одному из пензенских ТСЖ назначили условный срок

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1 год условно с испытательным сроком в 12 месяцев - такое наказание суд назначил 60-летней жительнице Пензы. Будучи председателем одного из ТСЖ в Терновке, женщина воспользовалась своим служебным положением не в благих целях.

«Имела доступ к счету организации и возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на данном счете. В один из дней октября 2019 года она от имени ТСЖ заключила договор на обслуживание компьютерной техники на сумму чуть больше 25 тысяч рублей. Был отремонтирован ноутбук, но не ТСЖ, а личный», - сообщил старший помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Данила Милованов.

Кто-то из членов товарищества заподозрил неладное. Проверка финансовой документации показала, что за ремонт техники председатель заплатила не из своего кармана.

«В ходе судебного заседания вину подсудимая признала в полном объеме, ущерб до вынесения приговора возместила полностью. Приговор в законную силу не вступил», - уточнил Данила Милованов.

Пост председателя ТСЖ женщина освободила.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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