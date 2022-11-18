В Пензе суд назначил педофилу принудительное лечение у психиатра

18.11.2022 | 15:42

В Пензе вынесен приговор жителю региона, который трижды совершил действия сексуального характера в отношении девочки, которой не исполнилось 14 лет. При этом он использовал беспомощное состояние школьницы.

Мужчина ранее имел судимость за аналогичные преступления, но лишение свободы никак не повлияло на его интимные предпочтения. Освободившись, он вновь совершил преступление против половой неприкосновенности. Девочка была ему знакома.

Свою вину педофил признал полностью.

С учетом особо опасного рецидива преступлений суд назначил ему наказание в виде 8 лет и 6 месяцев колонии особого режима и на 15 лет лишил права заниматься работой с детьми. Также в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда.

«В силу наличия у подсудимого расстройства сексуального предпочтения, представляющего общественную опасность, ему назначена мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях», - дополнила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Приговор не вступил в законную силу.