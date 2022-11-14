Криминал

Пензенские полицейские раскрыли очередной наркопритон

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Повсюду шприцы, беспорядок и полная антисанитария - такую картину застали полицейские, пожаловавшие в квартиру на Нейтральной улице. Женщина 1981 года рождения ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за хранение запрещенных веществ, но, как выяснили стражи порядка, не встала на путь исправления и организовала притон.

«Установлено, что с конца августа по октябрь текущего года женщина неоднократно предоставляла свое жилище для употребления наркотиков. В ходе проведения обысков в квартире подозреваемой полицейские обнаружили и изъяли бумажный сверток с порошкообразным веществом светлого цвета, шприцы с остатками вещества бурого цвета», - сообщил заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

Кроме того, полицейские установили причастность гражданки к сбыту метадона на территории областного центра. Наркотики она приобретала дистанционным способом, через закладки, употребляла сама и перепродавала.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 232 и частью 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - уточнил Михаил Тюрин.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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