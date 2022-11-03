Жителя Ульяновской области будут судить за изнасилование пензячки

03.11.2022 | 09:25

Жителя Ульяновской области будут судить в Пензе за надругательство над 32-летней женщиной. Местные следователи завершили выяснение обстоятельств случившегося.

«По данным следствия, рано утром 12 августа 30-летний житель Ульяновской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из микрорайонов Пензы, увидел ранее незнакомую ему проходящую мимо девушку и решил ее изнасиловать», - сообщили в региональном СУ СК РФ.

Злоумышленник начал преследовать жертву. Когда она зашла в здание, где работала, мужчина шагнул внутрь за ней. Получив отказ в близости, он избил ее, после чего затащил в фойе и исполнил задуманное.

Вскоре мужчину задержали и по решению суда заключили под стражу. Появилась информация о смерти жертвы, но она не соответствовала действительности.

Предполагаемый насильник признал вину. Теперь дело рассмотрит суд.