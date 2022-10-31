Криминал

В Сердобске женщину заставили отдать деньги из кассы

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Камера видеонаблюдения зафиксировала от начала до конца, как житель Башкирии заставлял сотрудницу одной из сердобских микрофинасовых организаций отдать ему все деньги. Угрожая предметом, похожим на нож, мужчина забрал из кассы 51 000 рублей.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили свидетелей произошедшего. Заявительница запомнила приметы нападавшего и передала их сотрудникам полиции. Более подробное описание злоумышленника было зафиксировано на записи с камеры видеонаблюдения, которая установлена в помещении финансового учреждения. Кинолог со служебной собакой обследовал территорию дома, где было совершено преступление, а также дворовые территории соседних домов», - сообщила следователь СО ОМВД России по Сердобскому району Кристина Гусева.

В результате 34-летнего грабителя нашли и задержали. В совершении преступления он сознался, рассказал, что деньги нужны ему были на спиртное. Большую часть похищенного он уже истратил. Полицейские изъяли только 7 000 рублей.

Подозреваемого (кстати, ранее он уже был судим) заключили под стражу. Его ждет наказание в виде 7 лет лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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