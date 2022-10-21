Жителя Пензы арестовали за сотрудничество с другим государством

21.10.2022 | 08:33

Житель Пензы арестован в Москве по подозрению в сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию из Лефортовского суда.

Статью 275.1 (тайное сотрудничество с иностранными государствами в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, которое, однако, не подпадает под квалификации ст. 275 УК «Госизмена») ввели в УК РФ в июле 2022 года, и пензенец стал первым гражданином РФ, к которому она применена.

«39-летний житель Пензы был задержан поздно вечером 17 октября в Москве сотрудниками ФСБ, а утром следственное управление спецслужбы обратилось с ходатайством в Лефортовский суд с просьбой избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Само заседание в суде проходило за закрытыми дверями, а ходатайство носило гриф «секретно». Поэтому в суде не стали давать каких-либо комментариев. Впрочем, можно предположить, что представитель ФСБ на заседании говорил о том, что, оставаясь на свободе, фигурант может скрыться или продолжать заниматься преступной деятельностью», - сообщает «Ъ».

Суд удовлетворил ходатайство следствия, мужчину отправили в СИЗО до 14 декабря.

Известно, что ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности - в Пензенском районе. Его приговорили к одному году условно за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности через интернет (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и к 180 часам обязательных работ за оскорбление религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).