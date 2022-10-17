В Пензенской области главбух брала себе зарплату водителя

17.10.2022 | 15:39

56-летней жительнице Малосердобинского района не удалось добиться смягчения приговора по делу о хищении денег с использованием служебного положения.

С 2014 года женщина работала главным бухгалтером МУП «Универсал», а в 2020-м несколько месяцев исполняла обязанности директора предприятия.

В конце 2019 года для вывоза мусора на полигон МУП заключил договор аренды КамАЗа с прицепом. По словам водителя, сначала ему исправно выдавали зарплату, но потом за предприятием стал образовываться долг. Главбух была в курсе ситуации и обещала рассчитаться с шофером, но не делала этого.

Задолженность по зарплате имелась и перед другими сотрудниками. Когда сведения о ситуации дошли до главы администрации района, он инициировал проверку МУПа.

«Были выяснены многочисленные финансовые нарушения и установлено, что в кассе имеются ордера на выдачу денежных средств водителю без его подписи на общую сумму 58 180 рублей, впоследствии выяснилось, что данные денежные средства он не получал», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Как оказалось, женщина, имевшая свободный доступ к кассе, забирала оттуда деньги, предназначенные для шофера, а бухгалтер-кассир, находившийся у нее в подчинении, подписывал фиктивно оформленные ордера.

Хищение главбух совершила в августе 2020-го, когда исполняла обязанности руководителя предприятия. Свою вину она не признала, но ее причастность была доказана.

С учетом того, что в 2021 году женщину уже судили за аналогичное преступление, ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также на нее возложили обязанность возместить нанесенный ущерб.

«Не согласившись с приговором, защитник осужденной подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения», - добавили в пресс-службе.