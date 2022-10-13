Криминал

Пензенца избили и ограбили после похода в бар

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Не читал «Мастера и Маргариту» потерпевший, иначе вспомнил бы предостережение из романа М. А. Булгакова - «Никогда не разговаривайте с незнакомцами». Но он начал общаться, влился в теплую компанию, отношения подогрелись алкоголем. Завершилось случайное рандеву для 54-летнего пензенца трагически.

«Около дома, где он проживает, двое неизвестных причинили ему телесные повреждения, в результате чего он упал и потерял сознание. Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, злоумышленники похитили у него денежные средства в размере 20 500 рублей и сотовый телефон. Оставив потерпевшего лежащим на земле, подозреваемые с похищенным скрылись», - сообщила следователь отдела УМВД России по г. Пензе Алена Власова.

Ограбленный очнулся и пошел не домой, а в полицию.

Силовики разыскали обидчиков. В криминальном дуэте - 30-летний пензенец и 22-летний житель Ульяновской области.

«С потерпевшим они познакомились в питейном заведении. В ходе распития спиртных напитков злоумышленники обратили внимание, что у мужчины при себе крупная сумма денег. В этот момент у них возник умысел завладеть его денежными средствами. После застолья подозреваемые решили проводить до дома охмелевшего мужчину, где злоумышленники осуществили свой преступный план», - рассказала Алена Власова.

Подозреваемых заключили под стражу за грабеж, отягченный сговором и причинением вреда здоровью. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте