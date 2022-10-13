Пензенца избили и ограбили после похода в бар

13.10.2022 | 19:14

Не читал «Мастера и Маргариту» потерпевший, иначе вспомнил бы предостережение из романа М. А. Булгакова - «Никогда не разговаривайте с незнакомцами». Но он начал общаться, влился в теплую компанию, отношения подогрелись алкоголем. Завершилось случайное рандеву для 54-летнего пензенца трагически.

«Около дома, где он проживает, двое неизвестных причинили ему телесные повреждения, в результате чего он упал и потерял сознание. Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, злоумышленники похитили у него денежные средства в размере 20 500 рублей и сотовый телефон. Оставив потерпевшего лежащим на земле, подозреваемые с похищенным скрылись», - сообщила следователь отдела УМВД России по г. Пензе Алена Власова.

Ограбленный очнулся и пошел не домой, а в полицию.

Силовики разыскали обидчиков. В криминальном дуэте - 30-летний пензенец и 22-летний житель Ульяновской области.

«С потерпевшим они познакомились в питейном заведении. В ходе распития спиртных напитков злоумышленники обратили внимание, что у мужчины при себе крупная сумма денег. В этот момент у них возник умысел завладеть его денежными средствами. После застолья подозреваемые решили проводить до дома охмелевшего мужчину, где злоумышленники осуществили свой преступный план», - рассказала Алена Власова.

Подозреваемых заключили под стражу за грабеж, отягченный сговором и причинением вреда здоровью. Им грозит до 7 лет лишения свободы.