Криминал

Пензячка доверила соседу погасить микрозаем и стала должницей

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Замечательный сосед оказался у одной из жительниц Пензы: сначала по ее просьбе погасил микрозаем горожанки, а затем оставшиеся у него личные данные использовал для оформления другого кредита. Полученные 18 тысяч рублей истратил на личные нужды.

«Преступление было совершено в начале апреля 2022 года. Подозреваемого установили сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Пензе. Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности - за совершение мошенничества», - рассказал дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Алексей Благов.

В отношении 27-летнего жителя Железнодорожного района Пензы возбуждено уголовное дело. Ближайшие два года он может провести за решеткой.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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