Пензячка доверила соседу погасить микрозаем и стала должницей

12.10.2022 | 19:26

Замечательный сосед оказался у одной из жительниц Пензы: сначала по ее просьбе погасил микрозаем горожанки, а затем оставшиеся у него личные данные использовал для оформления другого кредита. Полученные 18 тысяч рублей истратил на личные нужды.

«Преступление было совершено в начале апреля 2022 года. Подозреваемого установили сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Пензе. Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности - за совершение мошенничества», - рассказал дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Алексей Благов.

В отношении 27-летнего жителя Железнодорожного района Пензы возбуждено уголовное дело. Ближайшие два года он может провести за решеткой.