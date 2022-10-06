Криминал

Жителя Никольского района обвинили в покушении на убийство пасынка

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В Никольском районе 64-летний отчим предстанет перед судом за покушение на убийство 21-летнего пасынка.

Согласно материалам следствия, 18 мая нетрезвый мужчина решил высказать пасынку претензии. Он попрекнул парня тем, что тот нигде не работает, не помогает по хозяйству и пригласил в гости приятеля.

Молодой человек в ответ оскорбил отчима. Тот решил отплатить.

«Мужчина взял на кухне охотничий нож и нанес им лежащему на диване потерпевшему один удар в область грудной клетки», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Раненый парень вместе с приятелем выбежал из комнаты. Оба постучались к соседям и попросили помощи. Те вызвали бригаду медиков.

Пострадавшего доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. Причиненный его здоровью вред квалифицировали как тяжкий.

Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Он ожидает суда за решеткой.

На данный момент расследование уголовного дела завершено, его передали на рассмотрение в суд.

В сентябре 2017 года в Никольске ссора пасынка и отчима закончилась смертью обоих. Первый получил ломом по голове, второй - удар ножом в грудь. Младший из мужчин скончался на месте, а старший - в реанимации.

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