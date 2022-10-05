В Пензенской области главбух райбольницы присвоила 75 миллионов

05.10.2022 | 17:42

В Пензе суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру Пензенской районной больницы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Установлено, что женщина, используя свое служебное положение, зачисляла средства в суммах, превышающих выплаченную заработную плату над причитающейся, и, имея постоянный доступ к банковским картам работников, через банкоматы снимала и забирала себе незаконно перечисленные деньги.

За три с небольшим года, с 1 ноября 2017-го по 31 декабря 2020-го, в результате действий главбуха с расчетного счета Минфина были похищены средства больницы в сумме 74 млн 874 тыс. 696 рублей.

Подсудимая признала вину. Суд учел раскаяние, принятие мер к заглаживанию вреда, состояние здоровья подсудимой и близкого родственника. В итоге экс-главбуха приговорили к 6 годам колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда.

«Иск о возмещении материального ущерба удовлетворен. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.