Доверчивый мокшанец трижды перевел деньги мошенникам

05.10.2022 | 19:15

«Меня просто обманули. Ни техники, ни денег», - рассказал потерпевший.

Молодой человек рассказал полицейским, как покупал в интернет-магазине посудомоечную машину со скидкой, которую ему предложил менеджер: перешел по указанной ссылке, ввел данные карты, оплатил товар. А дальше ситуация стала развиваться странным образом.

«Оказалось, что платеж прошел, но товар не оформлен. «Делайте возврат средств». Я говорю: «Хорошо». Прислали персональную скидку на возврат средств, получилось все отправить, деньги опять ушли. Я написал менеджеру: «В чем причина?» Мне написали, что сбой системы», - отметил мужчина.

И предложили попробовать снова. Таким образом, в общей сложности в результате трех транзакций со счета потерпевшего было списано более 35 000 рублей.

«Поняв, что в отношении него были совершены мошеннические действия, мужчина обратился в ОМВД России по Мокшанскому району. Впоследствии по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ», - сообщил начальник группы дознания ОМВД России по Мокшанскому району Роман Архипов.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают лиц, причастных к совершению преступления, и все обстоятельства произошедшего.