В Пензенской области увеличилось число коррупционеров

02.10.2022 | 15:45

В Пензенской области за 8 месяцев зарегистрировали 142 коррупционных преступления, на 9,2% больше, чем за январь - август 2021 года (130).

Удельный вес данных деяний в общей структуре пензенской преступности - 1,5%.

«Ущерб, причиненный преступлениями коррупционной направленности, составил 104 млн 921 тыс. рублей, из которых добровольно возмещено 5 млн 992 тыс. рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Органы предварительного расследования арестовали имущество обвиняемых на сумму 32 млн 112 тыс. рублей.

Уголовные дела о 127 деяниях направили в суд (106 за январь - август 2021-го). Коррупционные преступления совершили 84 лица (75).