Пензячку будут судить за удар ножом в живот

29.09.2022 | 19:31

Женщины в гневе бывают страшны - это доказала жительница Пензы, которая за свою вспыльчивость окажется на скамье подсудимых. Вместе с сожителем она отправилась в гости к подруге в Мокшанский район. Там компания три дня выпивала и отдыхала, а потом разгоряченные алкоголем гражданские супруги поругались.

«Во время ссоры женщина нарезала ножом продукты на кухонном столе. Разозлившись, она ударила своего избранника ножом в область живота. Мужчина, истекая кровью, отошел в сторону и лег на кровать. Хозяйка дома вызвала ему скорую помощь. Потерпевший был госпитализирован», - сообщила следователь СО ОМВД России по Мокшанскому району Алена Ковалева.

Медикам удалось спасти мужчину, а его агрессивную пассию задержали и доставили в полицию. Подозреваемая уже признала свою вину и раскаялась в содеянном.

«В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - рассказала Алена Ковалева.