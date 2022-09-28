Криминал

В Пензенской области 12 человек осудили за кражу нефти

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В Пензенской области вынесен приговор по уголовному делу о хищении нефти. Виновными в совершении преступлений признаны 12 жителей трех регионов страны, граждане в возрасте от 30 до 39 лет.

«По делу установлено, что не позднее января 2020 года житель г. Пензы в целях незаконной врезки в нефтепродуктопровод АО «Транснефть - Дружба» и последующего хищения из него нефтепродуктов организовал преступную группу из 11 жителей Пензенской, Ульяновской и Самарской областей», - пояснила старший помощник регионального прокурора Светлана Артамонова.

Соблюдая конспирацию, злоумышленники работали по ночам и использовали для связи рации вместо мобильных телефонов. С января по июль 2020 года они сделали несанкционированную врезку в магистральный нефтепродуктопровод и проложили около 5 км коммуникаций до нефтебазы в с. Богословка, после чего похитили более 600 т нефти. Сливая в емкости и автоцистерны, злоумышленники продавали ее в других регионах.

АО «Транснефть - Дружба» был причинен ущерб на сумму более 11 млн. Преступников задержали, они частично возместили ущерб, большинство из них признало вину. Часть проданной нефти изъяли и вернули законному владельцу.

В итоге Мокшанский районный суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы от 2 до 6 лет. Для семи соучастников сроки условные, остальные отправлены в колонию общего режима.

«Кроме того, приговором суда с осужденных в солидарном порядке взыскано около 5,5 млн рублей в возмещение причиненного АО «Транснефть - Дружба» ущерба. Приговор в законную силу не вступил», - добавила Светлана Артамонова.

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Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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