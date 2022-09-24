В Мокшане подросток перевел себе деньги доверчивого брата

24.09.2022 | 11:45

В Мокшанском районе 17-летнего подростка обвиняют в хищении денег с банковского счета.

По версии следствия, вечером 12 сентября этого года молодой человек встретил в Мокшане 18-летнего родственника и, зная, что у того есть деньги на карте, попросил телефон, якобы чтобы зайти на свою страничку в соцсети.

«В действительности, воспользовавшись доступом к приложению «Мобильный банк», несовершеннолетний перевел с банковской карты потерпевшего на свою 80 тысяч рублей, после чего вернул телефон. Похищенные денежные средства молодой человек потратил на личные нужды», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Когда обман вскрылся, в отношении подростка возбудили уголовное дело.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства хищения, закрепляется доказательственная база. Расследование дела продолжается.