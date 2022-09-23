В Пензе полицейские предотвратили сбыт крупной партии наркотиков

Полицейским удалось предотвратить сбыт крупной партии наркотиков на территории Пензы. Стражи порядка в ходе оперативных мероприятий обнаружили в одном из домов 32 свертка с подозрительным порошком.
«Согласно заключени. эксперта, представленное вещество является наркотическим средством (метадон), общей массой 27 граммов. В ходе следствия установлена причастность к совершению данного преступления 37-летней жительницы города Пензы, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.
Задержанная не стала отпираться и созналась, что хотела распространить запрещенное вещество путем обустройства закладок. Теперь подозреваемой придется предстать перед судом.
«В отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», - рассказала Елена Селезнева.
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