Криминал

В Пензе полицейские предотвратили сбыт крупной партии наркотиков

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Полицейским удалось предотвратить сбыт крупной партии наркотиков на территории Пензы. Стражи порядка в ходе оперативных мероприятий обнаружили в одном из домов 32 свертка с подозрительным порошком.

«Согласно заключени. эксперта, представленное вещество является наркотическим средством (метадон), общей массой 27 граммов. В ходе следствия установлена причастность к совершению данного преступления 37-летней жительницы города Пензы, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Задержанная не стала отпираться и созналась, что хотела распространить запрещенное вещество путем обустройства закладок. Теперь подозреваемой придется предстать перед судом.

«В отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», - рассказала Елена Селезнева.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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