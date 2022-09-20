Криминал

В Пензе уборщица украла у школы 22 ноутбука

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В Пензе вынесли приговор 39-летней ранее не судимой местной жительнице. Ее обвинили в краже с незаконным проникновением.

Согласно материалам следствия, пензячка работала в школе уборщицей. Наводя чистоту, она с 21 января по 15 марта смогла похитить из запертых на замок шкафов 22 ноутбука. Речь идет об 11 эпизодах преступного деяния.

Образовательному учреждению был причинен ущерб около 470 000 рублей.

Похищенные ноутбуки женщина продала. Вину в содеянном она признала и возместила школе 18 000 рублей, пообещав в дальнейшем выплатить оставшийся ущерб.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом наличия на иждивении подсудимой двух малолетних детей, частичного возмещения ущерба и других смягчающих обстоятельств, ей по совокупности преступлений назначено наказание в виде 2 лет исправительных работ с удержанием 10% в доход государства», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Служители Фемиды удовлетворили иск школы и обязали бывшую уборщицу выплатить более 450 000 рублей материального ущерба.

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