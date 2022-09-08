В Пензенской области мужчине грозит пожизненное лишение свободы

08.09.2022 | 20:26

Крупную партию наркотиков удалось перехватить пензенским полицейским. Они получили оперативную информацию, что в регион пребывает курьер из Московской области. Под Нижним Ломовом на федеральной трассе подозреваемого, который передвигался на машине, задержали.

«В ходе осмотра места происшествия в салоне автомобиля под спинкой заднего сиденья полицейские обнаружили и изъяли вакуумный сверток из полимерного материала с веществом, а также пакеты и устройство для вакуумной упаковки. Кроме этого, полицейские изъяли у подозреваемого два сотовых телефона, банковские карты и денежные средства в сумме более 50 тысяч рублей», - сообщил заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Рашид Хабибулин.

После проведенной экспертизы выяснилось, что мужчина действительно вез наркотик - мефедрон. Общий вес запрещенного груза составил около килограмма. Сам злоумышленник сообщил, что планировал расфасовать партию на более мелкие части и распространить на территории Пензенской области. По данному факту возбудили уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - пояснил Рашид Хабибулин.