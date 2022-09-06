Криминал

Потеха сельчанина над соседом обернулась бедой

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В селе Чемодановка Бессоновского района шутливая потасовка закончилась трагедией.

По данным следствия, вечером 25 августа на улице Фабричной 34-летний мужчина встретил двух односельчан, один из которых, 37-летний, оказался его соседом.

Младший решил пошутить и принялся наносить старшему слабые удары руками по животу. Тот попросил прекратить, но приятель не останавливался. В итоге «шутка» переросла в драку.

Старший участник конфликта несколько раз ударил младшего кулаками по голове, и тот потерял сознание. Мужчину госпитализировали, а на следующий день он скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Из медицинского учреждения сообщили о случившемся в полицию. Стражи порядка прибыли на место происшествия, опросили очевидцев и установили злоумышленника. Ранее судимый чемодановец дал признательные показания, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

«Житель Бессоновского района задержан. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. По решению суда обвиняемый заключен под стражу», - проинформировала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, идет закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
 
Гость||

Гость писал(a):

Бабы ещё нарожают.
Мой герой!


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте