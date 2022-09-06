Потеха сельчанина над соседом обернулась бедой

06.09.2022 | 11:22

В селе Чемодановка Бессоновского района шутливая потасовка закончилась трагедией.

По данным следствия, вечером 25 августа на улице Фабричной 34-летний мужчина встретил двух односельчан, один из которых, 37-летний, оказался его соседом.

Младший решил пошутить и принялся наносить старшему слабые удары руками по животу. Тот попросил прекратить, но приятель не останавливался. В итоге «шутка» переросла в драку.

Старший участник конфликта несколько раз ударил младшего кулаками по голове, и тот потерял сознание. Мужчину госпитализировали, а на следующий день он скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Из медицинского учреждения сообщили о случившемся в полицию. Стражи порядка прибыли на место происшествия, опросили очевидцев и установили злоумышленника. Ранее судимый чемодановец дал признательные показания, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

«Житель Бессоновского района задержан. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. По решению суда обвиняемый заключен под стражу», - проинформировала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, идет закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается.