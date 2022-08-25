Житель Заречного лишился пылесоса, сдав его в аренду

25.08.2022 | 20:27

Пензенец брал в аренду дорогостоящую технику и не возвращал владельцам. После того как 26-летний житель Заречного таким образом лишился моющего робота-пылесоса стоимостью около 70 тысяч рублей и заявил в полицию, мужчину задержали.

Как выяснилось, помощником по хозяйству он не пользовался, а сразу отнес в комиссионный магазин.

«Кроме того, установлена причастность подозреваемого к совершению четырех аналогичных преступлений на территории других районов Пензы. Кроме моющего пылесоса злоумышленник брал в аренду строительные инструменты. Всю дорогостоящую технику мужчина сдал в комиссионный магазин», - сообщил дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Алексей Благов.

На вырученные деньги предприимчивый арендатор делал ставки на спортивном тотализаторе. Теперь за мошенничество ему грозит уголовная ответственность - до двух лет лишения свободы.