В Пензе не дали уйти от наказания похитителям автомагнитолы

24.08.2022 | 09:03

В Пензе прокуратура области выявила незаконное прекращение уголовного дела, возбужденного по факту хищения автомагнитолы. Уже был установлен один подозреваемый, но дело закрыли.

«Расследовавшие преступление правоохранители не в полной мере учли стоимость похищенного имущества и не установили причастность второго лица к преступлению», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

После прокурорской проверки дело передали для объективного расследования в Следственное управление СК России по Пензенской области. Там выяснили, что двое ранее несудимых молодых людей, одному из которых 21 год, другому - 25, приехали в Пензу из Саратовской области на заработки.

В ночь на 5 декабря 2021 года нетрезвые парни украли автомагнитолу из автомобиля, припаркованного у одного из домов на проспекте Победы. Ущерб владельцу составил более 4,5 тыс. рублей. Злоумышленники возместили его.

В итоге саратовцы все же оказались на скамье подсудимых. Каждому из них назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил.