Полицейские нашли урожай конопли на даче у пензенца

22.08.2022 | 20:52

Житель Пензы вырастил на даче богатый урожай. Однако специализировался он не на помидорах и огурцах, а предпочитал культивировать запрещенную законодательством коноплю. Полицейские пресекли преступную деятельность, когда нашли на участке и в доме задержанного наркотические средства.

«4 картонные коробки и 10 гриппер-пакетов с растительным веществом темно-зеленого цвета. Кроме того, в ходе осмотра дачного участка в селе Старая Каменка Пензенского района полицейские обнаружили и изъяли мешок с измельченным веществом зеленого цвета и три коробки с частями растений. В чердачном помещении полицейские обнаружили измельченную массу и кусты растений, на приусадебном участке - 54 горшка с культивированными растениями конопли», - сообщил заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

В экспертно-криминалистическом центре позже подтвердили, что изъятое вещество, вес которого составил около 4 килограммов, - это марихуана, а растение - наркосодержащее. Сам задержанный пояснил, что продавать урожай якобы не планировал.

«Исключительно для личного употребления», - заявил он.

На мужчину завели уголовное дело. Теперь он может отправиться в колонию на срок до 10 лет.