Житель Пензенской области задержан в Москве за попытку изнасилования

23-летний уроженец Пензенской области задержан в Москве по подозрению в покушении на изнасилование.
По данным следствия, 15 августа молодой человек находился на территории природного заказника «Долина реки Сетунь» вблизи улицы Довженко в Москве. Будучи пьяным, он напал на девушку и попытался ее изнасиловать.
Однако у пензенца ничего не получилось - жертва оказала яростное сопротивление.
Молодого человека задержали, с ним проводятся следственные действия.
«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается», - сообщили в ГСУ СКР по г. Москве.
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он уроженец пензы,она мордовии ха-ха-ха