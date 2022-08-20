Житель Пензенской области задержан в Москве за попытку изнасилования

20.08.2022 | 14:19

23-летний уроженец Пензенской области задержан в Москве по подозрению в покушении на изнасилование.

По данным следствия, 15 августа молодой человек находился на территории природного заказника «Долина реки Сетунь» вблизи улицы Довженко в Москве. Будучи пьяным, он напал на девушку и попытался ее изнасиловать.

Однако у пензенца ничего не получилось - жертва оказала яростное сопротивление.

Молодого человека задержали, с ним проводятся следственные действия.

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается», - сообщили в ГСУ СКР по г. Москве.