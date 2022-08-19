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Криминал

Каменское предприятие пострадало от мошенников, пытаясь купить шины

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Бесплатный или очень дешевый сыр бывает только в мышеловке. В этом убедились представители одной из организаций, располагающихся в Каменке. Чтобы продолжать использовать погрузчик, который находится на балансе предприятия, необходимо было заменить у транспорта шины. Было решено искать новый элемент колесной базы в интернете. Жертве попалось на глаза весьма заманчивое предложение.

«Объявление о продаже шин стоимостью более 70 тысяч рублей за штуку. Цена за товар вполне его устроила, и он решил их заказать. После этого на электронный адрес предприятия от фирмы-продавца пришел счет-договор на указанные шины на общую сумму более 145 тысяч рублей», - сообщила начальник отделения дознания ОМВД России по Каменскому району Мария Хридина.

Все денежные средства в полном объеме сразу же перечислили. Оставалось дело за малым - дождаться получения столь важной посылки. А оно, согласно договору, должно было состояться 24 июня. Однако жертва осталась и без новых шин, и без солидной суммы.

«В последующем заявитель неоднократно пытался связаться с продавцом, но безрезультатно. Мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», - рассказала Мария Хридина.

Правоохранители ведут поиски подозреваемого, после чего преступник предстанет перед судом. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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