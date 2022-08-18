Пензячка похитила из кассы работодателя более 140 тысяч рублей

18.08.2022 | 19:18

Сотруднице одного из магазинов автотоваров в Пензе не давали покоя наличные, находящиеся в кассе. В течение нескольких месяцев она регулярно похищала оттуда деньги путем отмены операций.

Общая сумма ущерба, причиненного торговой точке, составила более 140 000 рублей. Пытаясь уйти от ответственности, женщина решила уволиться, но руководство заметило обман и обратилось в полицию.

«Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по городу Пензе установили местонахождение подозреваемой в совершении преступления. Ею оказалась жительница Октябрьского района города Пензы, 1984 года рождения. Похищенные денежные средства женщина потратила на личные нужды», - сообщил дознаватель ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Устим Иванченко.

По данному факту возбудили уголовное дело и теперь подозреваемая может отправиться в колонию.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - пояснил Устим Иванченко.