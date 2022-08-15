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Криминал

Нетрезвого пензенца обокрали после просьбы о помощи

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При неизвестных обстоятельствах из квартиры жителя Пензы, 1979 года рождения, исчезли электроинструменты, сотовый телефон, одежда и продукты питания - всего на сумму 15 тысяч рублей. К выяснению обстоятельств подключились представители правоохранительных органов: мужчина написал заявление о краже.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев случившегося. Со слов потерпевшего, накануне он познакомился с двумя мужчинами, с которыми они распивали спиртные напитки. Заявитель сильно охмелел и попросил одного из них проводить его домой, так как самостоятельно передвигался с трудом. Больше потерпевший ничего не запомнил. Очнулся, когда соседи помогли ему дойти из подъезда до квартиры», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Яна Малюченко.

Кто еще успел побывать в доме потерпевшего, пока тот был не в состоянии осознавать происходящее, полицейские установили. Им оказался неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 46-летний житель Пензы.

«Электроинструменты злоумышленник отдал своему знакомому, который, не зная об их криминальном происхождении, сдал все в комиссионный магазин. Сотовый телефон подозреваемый потерял по пути следования.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации», - рассказала Яна Малюченко.

Подозреваемый только полгода назад освободился из мест лишения свободы и, вероятнее всего, снова там окажется - на срок до 6 лет.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Пропил всё олкаш, а грит, шо унесли.

Гость||

Синяя дыня!

Гость||

пьют до усёру, а потом жалятся, бараны

Гость||

А можа еще и снасильнячали?

Имя: Гость
Комментарий:

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