Молодой сельчанин заплатит 500 тысяч за проверку работы спецслужб

15.08.2022 | 12:03

Молодой житель рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района оказался на скамье подсудимых за ложное сообщение о готовящемся взрыве.

Вечером 13 января 18-летний парень позвонил со своего мобильного телефона в центр обработки экстренных вызовов и сказал, что в магазине, где он якобы трудится грузчиком, ему не выплатили зарплату, поэтому он заложил в торговой точке бомбу.

На место прибыли сотрудники полиции и никаких взрывных устройств не нашли. Как выяснилось, звонивший никогда здесь не работал.

Молодой человек признал вину и рассказал: он сообщил о бомбе, чтобы посмотреть, как работают спецслужбы. Любопытство было полностью удовлетворено - вскоре после звонка его задержали подъехавшие полицейские.

Во время рассмотрения дела владелец магазина просил взыскать с подсудимого возмещение ущерба, так как из-за сообщения о бомбе торговая точка не работала и понесла убытки. Однако иск не рассматривался из-за необходимости уточнения характера причиненного вреда и обоснования размера ущерба.

В итоге суд оштрафовал любознательного сельчанина на 500 000 рублей.

«Посчитав назначенное наказание суровым, защитник осужденного подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия по уголовным делам оставила ее без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.