В Пензе привлекут к ответственности мужчину, ударившего полицейского

В Пензе 38-летнего мужчину обвиняют в применении насилия к инспектору патрульно-постовой службы полиции.
Инцидент произошел 27 июля на улице Егорова. Мужчина нарушал общественный порядок: размахивал руками, нецензурно бранился и не реагировал на замечания прохожих.
Инспектор подошел к буяну, чтобы составить на него протокол об административном правонарушении (мелкое хулиганство). Однако гражданин не пожелал нести ответственность за это и ударил кулаком в грудь правоохранителя.
«Противоправные действия мужчины сотрудником полиции были пресечены, правонарушитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.
На хулигана завели уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и закрепляют доказательственную базу.
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