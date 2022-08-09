В Пензе привлекут к ответственности мужчину, ударившего полицейского

09.08.2022 | 12:28

В Пензе 38-летнего мужчину обвиняют в применении насилия к инспектору патрульно-постовой службы полиции.

Инцидент произошел 27 июля на улице Егорова. Мужчина нарушал общественный порядок: размахивал руками, нецензурно бранился и не реагировал на замечания прохожих.

Инспектор подошел к буяну, чтобы составить на него протокол об административном правонарушении (мелкое хулиганство). Однако гражданин не пожелал нести ответственность за это и ударил кулаком в грудь правоохранителя.

«Противоправные действия мужчины сотрудником полиции были пресечены, правонарушитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

На хулигана завели уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и закрепляют доказательственную базу.