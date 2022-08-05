Тамбовский мошенник помирился со своей жертвой из Пензенской области

05.08.2022 | 16:06

Суд прекратил уголовное дело в отношении тамбовчанина, обманувшего жителя рабочего поселка Башмаково Пензенской области.

В первых числах мая обманщик связался с башмаковцем по телефону и пообещал оказать ряд услуг, хотя в реальности не собирался этого делать. Сельчанин авансом перевел ему деньги на карту, а затем аферист начал вытягивать из него все новые и новые суммы, заверяя, что все деньги будут возвращены. Предлоги были самые разные: то нужно было оплатить страховку, то погасить неустойку, то разблокировать кассу.

В общей сложности башмаковец совершил восемь переводов и потерял более 200 тысяч рублей.

Когда же мошенник стал фигурантом уголовного дела и понял, что может лишиться свободы, он помирился со своей жертвой и загладил нанесенный вред.

В судебном заседании обе стороны заявили ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с тем, что они помирились и мошенник загладил причиненный вред.

Прокурор высказал возражения, ссылаясь на то, что прекращение дела нарушит принцип неотвратимости наказания за преступление.

Суд учел, что тамбовчанин впервые привлекался к уголовной ответственности за преступление средней тяжести. Смягчающими обстоятельствами стали наличие у него малолетних детей, добровольное возмещение ущерба, раскаяние и извинение перед потерпевшим.

В итоге ходатайство башмаковца о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон было удовлетворено.

«Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Башмаковского районного суда.