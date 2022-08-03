Пензенские полицейские обнаружили 15 тайников с наркотиками

03.08.2022 | 19:12

Житель Колышлейского района прибыл в областной центр далеко не с благими намерениями. Молодой человек был задержан полицейскими за распространение запрещенных веществ. При себе у него оказалось несколько граммов марихуаны, приготовленной для продажи.

«Задержанный пояснил, что приобретал запрещенные вещества на территории Саратовской области, а затем привозил в Пензу, где путем оборудования закладок сбывал товар конечным потребителям», - сообщил зам. начальника УНК УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

В ходе следственных действий полицейские обнаружили 15 тайников с наркотиками, которые располагались в Пензе и Колышлейском районе. Всего в них находилось порядка 100 граммов мефедрона, 270 таблеток сильнодействующего вещества и свыше 100 граммов марихуаны.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», - пояснил Михаил Тюрин.