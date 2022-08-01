В Пензе мужчина «расплатился» с долгами, подставив кредитора

01.08.2022 | 12:03

В Пензе 40-летнего мужчину из Московской области обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие предполагает, что 10 лет назад, в июле 2012 года, злоумышленник, проживавший тогда в Пензе, уговорил знакомого, номинального руководителя подконтрольного ему юридического лица, заключить с одной из компаний договор лизинга автомобиля Mazda стоимостью 1 млн 450 тыс. рублей.

«Выплату платежей и процентов по договору он решил взять на себя, при этом реально не намеревался выполнять обязательства. С целью создания видимости мужчина произвел авансовый платеж по договору лизинга в размере 290 тыс. рублей», - сообщили в региональной прокуратуре.

Полученную машину предполагаемый мошенник за 700 000 рублей передал другому своему знакомому в счет погашения долга перед ним. Нового владельца он заверил в том, что никакой задолженности перед лизинговой компанией нет.

«Общая сумма ущерба потерпевшему составила 1 млн 160 тыс. рублей. В ходе предварительного следствия вину в совершении преступления мужчина признал частично. Автомобиль возвращен лизинговой компании», - добавили в прокуратуре.

После завершения следствия по возбужденному уголовному делу о мошенничестве материалы передали на рассмотрение в Первомайский районный суд.