В Пензенской области вынесен приговор педофилу

30.07.2022 | 11:24

Вадинский районный суд Пензенской области вынес приговор местному жителю. Он признан виновным в «совершении иных насильственных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Мужчина полностью признал вину в преступлении как в период предварительного следствия, так и в суде.

Суд учел это при назначении наказания.

Педофила приговорили к 12 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима, после того его свобода будет ограничена еще на год.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Вадинского районного суда.