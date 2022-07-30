В Пензенской области вынесен приговор педофилу

Вадинский районный суд Пензенской области вынес приговор местному жителю. Он признан виновным в «совершении иных насильственных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
Мужчина полностью признал вину в преступлении как в период предварительного следствия, так и в суде.
Суд учел это при назначении наказания.
Педофила приговорили к 12 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима, после того его свобода будет ограничена еще на год.
«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Вадинского районного суда.
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