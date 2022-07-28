41-летнего жителя Воронежской области задержали в Пензенском районе за покушение на дачу взятки.
«По данным следствия, вечером 24 июня подозреваемый, работающий машинистом структурного подразделения ОАО «РЖД», находясь в железнодорожной машине, остановленной на территории Пензенского района, желая избежать привлечения к уголовной ответственности за кражу дизельного топлива с указанной машины, предложил полицейскому 17 000 рублей», - пояснили в региональном СУ СК.
Страж порядка отказался от взятки и вызвал на место происшествия коллег. Деньги были изъяты следователем.
По факту случившегося возбудили дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия).
Сейчас ведется расследование. Специалисты детально устанавливают обстоятельства преступления и закрепляют доказательства.
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Воронежского машиниста задержали в Пензенской области за взятку.
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