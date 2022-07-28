Воронежского машиниста задержали в Пензенской области за взятку.

28.07.2022 | 08:10

41-летнего жителя Воронежской области задержали в Пензенском районе за покушение на дачу взятки.

«По данным следствия, вечером 24 июня подозреваемый, работающий машинистом структурного подразделения ОАО «РЖД», находясь в железнодорожной машине, остановленной на территории Пензенского района, желая избежать привлечения к уголовной ответственности за кражу дизельного топлива с указанной машины, предложил полицейскому 17 000 рублей», - пояснили в региональном СУ СК.

Страж порядка отказался от взятки и вызвал на место происшествия коллег. Деньги были изъяты следователем.

По факту случившегося возбудили дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия).

Сейчас ведется расследование. Специалисты детально устанавливают обстоятельства преступления и закрепляют доказательства.