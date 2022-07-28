Криминал

Кузнечанка добилась смены управляйки криминальным способом

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64-летнюю жительницу Кузнецка ждет суд за подделку официального документа. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Пенсионерка была недовольна работой управляющей компании, обслуживавшей ее дом. Она решила организовать переход в другую организацию, но не нашла поддержки у соседей.

Тогда активная пенсионерка пошла другим путем. В ноябре 2021 года она внесла ложные сведения в протокол общего собрания жителей. В итоге многоквартирный дом перешел под управление другой управляющей компании вопреки позиции большинства жильцов.

Женщина полностью признала вину. Теперь уголовное дело будет рассматривать Кузнецкий районный суд.

За подделку протокола ей грозит до 2 лет лишения свободы.

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Гость||

Что то не верится. Тут когда по закону, старая управляйка месяцами не передает документы и управление.

Гость||

А КОГДА УПРАВЛЯЙКИ ПОДДЕЛЫВАЮТ ДОКУМЕНТЫ, ЧТО ТО НИКТО НЕ ВОЗБУЖДАЕТСЯ

Гость||

Ага

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