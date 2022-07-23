Пензенские пенсионеры поддались на уловки «газовой службы»

23.07.2022 | 18:30

«Газовая служба» нагрянула внезапно и сильно облегчила кошельки жильцов частного сектора. Никто в тот момент не ждал рабочих ресурсной организации, тем более что в одном из домов они все проверяли три дня назад по предварительному звонку и согласно договору.

«Я говорю: «У меня только что были». - «Это совсем другие, а мы - по оборудованию!» Девушка зашла так смело: «Вот этот шланг не должен так перегибаться. вот этот кран уже устарел, звоню слесарю». Он уже в машине стоял около дома, пришел, начал везде смотреть: «Вы на пороховой бочке живете». Я одна живу, испугалась», - рассказала жительница Пензы Валентина Дуданова.

Визитеры заменили три шланга (самый длинный - метровый), два крана, взяли 8 400. Пока гражданка приходила в себя от шока, специалисты тем временем уже обрабатывали ее соседей. Те, поддавшись влиянию красных «корочек», тоже впустили команду. Уверенные в исправности своего оборудования, они долго сопротивлялись замене, но невозможно устоять, если давят как каток.

«Я сделаю предписание. Через несколько дней приду. Если вы не исправите то, что я вам сказал, то выпишу штраф». Ну мы, конечно, перепугались, тем более - удостоверение инспектора по газовому оборудованию», - пояснил житель Пензы Анатолий Молоканов.

Супругам предоставили некие номера телефонов, они звонили, женский голос подтверждал правомочность действий «специалистов».

«У меня поднялось давление, муж разнервничался, а они - про пожарную опасность. Час мутузили! Ну и все, вызвали слесаря, начали делать», - посетовала жительница Пензы Вера Молоканова.

Специазилизированная организация - основной поставщику ресурса в регионе, обслуживающая газовое оборудование, не имеет отношения к лицам, побывавшим у героев истории. На сайте нескольких магазинов можно посмотреть цены: шланги и краны стоят несколько сотен рублей. В выданных жителям чеках суммы исчисляются тысячами.

Пензенцы написали заявление в полицию и будут звонить в аварийную газовую службу - теперь они боятся пользоваться плитами и котлами.