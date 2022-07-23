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Криминал

Пензенские пенсионеры поддались на уловки «газовой службы»

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«Газовая служба» нагрянула внезапно и сильно облегчила кошельки жильцов частного сектора. Никто в тот момент не ждал рабочих ресурсной организации, тем более что в одном из домов они все проверяли три дня назад по предварительному звонку и согласно договору.

«Я говорю: «У меня только что были». - «Это совсем другие, а мы - по оборудованию!» Девушка зашла так смело: «Вот этот шланг не должен так перегибаться. вот этот кран уже устарел, звоню слесарю». Он уже в машине стоял около дома, пришел, начал везде смотреть: «Вы на пороховой бочке живете». Я одна живу, испугалась», - рассказала жительница Пензы Валентина Дуданова.

Визитеры заменили три шланга (самый длинный - метровый), два крана, взяли 8 400. Пока гражданка приходила в себя от шока, специалисты тем временем уже обрабатывали ее соседей. Те, поддавшись влиянию красных «корочек», тоже впустили команду. Уверенные в исправности своего оборудования, они долго сопротивлялись замене, но невозможно устоять, если давят как каток.

«Я сделаю предписание. Через несколько дней приду. Если вы не исправите то, что я вам сказал, то выпишу штраф». Ну мы, конечно, перепугались, тем более - удостоверение инспектора по газовому оборудованию», - пояснил житель Пензы Анатолий Молоканов.

Супругам предоставили некие номера телефонов, они звонили, женский голос подтверждал правомочность действий «специалистов».

«У меня поднялось давление, муж разнервничался, а они - про пожарную опасность. Час мутузили! Ну и все, вызвали слесаря, начали делать», - посетовала жительница Пензы Вера Молоканова.

Специазилизированная организация - основной поставщику ресурса в регионе, обслуживающая газовое оборудование, не имеет отношения к лицам, побывавшим у героев истории. На сайте нескольких магазинов можно посмотреть цены: шланги и краны стоят несколько сотен рублей. В выданных жителям чеках суммы исчисляются тысячами.

Пензенцы написали заявление в полицию и будут звонить в аварийную газовую службу - теперь они боятся пользоваться плитами и котлами.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

одни мошенники вокруг, надо в ментовку было сразу звонить!

Гость||

Если бы менты работали, такого беспредела не было БЫ!

Гость||

Крыша у них.Местная.Полиция приезжают,когда уже сработали.

Гость||

Никогда нельзя звонить по тем телефонам, которые вам подсовывают "проверяющие". На всех квитанциях ресурсоснабжающих организаций указаны их телефоны, туда и надо немедленно обращаться!!! Если сразу не удалось дозвониться, возьмите паузу в общении с непрошенными гостями - час- полтора, а то и день- два! Не паниковать и не пугаться наказаний, а включать голову!!!

Имя: Гость
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