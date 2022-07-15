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Криминал

Бродягу из Пензы и его друзей обстреляли в Москве

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В среду, 13 июля, около 22:40 в подъезде дома на Большой Косинской улице в Москве двое охранников обстреляли из травматического пистолета четверых бродяг.

«Бездомные являются приезжими из Волгограда, Орла, Пензы и Донецка. Они поселились там около пяти дней назад, все это время вели себя тихо, алкоголь не распивали», - пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавших госпитализировали. Полиция задержала охранников - мужчин 1975 и 1985 года рождения.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

За бродяг спросят с их.

Гость||

Сами нарываются а потом моральный вред выкруживают,учитесь бродяги

Гость||

респект бродягам, позор охренникам

Гость||

Потехи сторожевых псов над бесправными нищими.

Гость||

Уже пол Пензы в Москве бродяжничает, а что делать

Гость||

Откуда деньги на билет? До Москвы надо доехать. Воры видимо

Гость||

Гость писал(a):

Потехи сторожевых псов
пусть будут они прокляты и их потомки до 7 колена, ни когда ничего хорошего не выйдет из моих уст об охранниках, ментах и прочих силоприменителей

Гость||

тунеядцы,а с ними налдо бороться...

Имя: Гость
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