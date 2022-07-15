Бродягу из Пензы и его друзей обстреляли в Москве

15.07.2022 | 09:43

В среду, 13 июля, около 22:40 в подъезде дома на Большой Косинской улице в Москве двое охранников обстреляли из травматического пистолета четверых бродяг.

«Бездомные являются приезжими из Волгограда, Орла, Пензы и Донецка. Они поселились там около пяти дней назад, все это время вели себя тихо, алкоголь не распивали», - пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавших госпитализировали. Полиция задержала охранников - мужчин 1975 и 1985 года рождения.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.