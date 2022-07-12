В Пензенской области осудили трех курьеров-закладчиков

12.07.2022 | 09:27

В Пензенской области вынесли приговоры трем молодым людям из других регионов. Житель Подмосковья и парень и девушка из Ульяновской области в возрасте 20 лет - 21 года признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернета, совершенном организованной группой в крупном размере.

Согласно материалам дела, в октябре 2020 года подсудимые вступили в состав организованной группы, которая бесконтактно распространяла наркотики синтетического происхождения на территории РФ.

«Им были отведены роли оптового и розничных курьеров-закладчиков. Злоумышленники должны были забирать оптовые закладки наркотических средств и раскладывать их на мелкооптовые и розничные закладки, передавая координаты тайников другим соучастникам», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Так, житель Подмосковья взял в Долгопрудном более 900 г запрещенного вещества и привез в Кузнецк, чтобы оборудовать мелкооптовые закладки. Парень и девушка из Ульяновской области приехали туда, чтобы забрать наркотики из тайников и впоследствии распространять их в Тольятти и Дмитровограде.

Однако реализовать задуманное молодым людям не удалось. В апреле 2021 года их задержали, товар изъяли.

«Молодые люди вину признали и пояснили, что нуждались в денежных средствах и выбрали криминальный способ их получения», - уточнила Светлана Артамонова.

В итоге суд приговорил их к лишению свободы на срок от 4,5 года до 6 лет. Парни отправятся в колонию строгого режима, девушка - общего режима.