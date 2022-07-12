Криминал

Против лома нет приема: сельчанин украл деталь комбайна

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Суд вынес приговор жителю Пачелмского района за две кражи, одну из которых он совершил с незаконным проникновением в жилище.

Осенним днем 2021 года вооруженный ломом мужчина проник на чужое подворье. Там он с помощью инструмента вытащил из земли несколько частей транспортерной ленты от свеклоуборочного комбайна и скрылся с добычей.

Ущерб, нанесенный владельцу имущества, составил 15 000 рублей.

В феврале 2022-го мужчина вновь преступил закон. Он взломал замок на двери квартиры односельчанки, проник в жилище и похитил телевизор и тонометр. Ущерб составил 6 762 рубля.

В итоге сельчанин оказался на скамье подсудимых. Его приговорили к 1 году 6 месяцам 20 дням лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. При этом он должен регулярно отмечаться в контролирующем органе и не имеет права без уведомления покидать место жительства.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда.

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