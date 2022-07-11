В Пензе установили виновника гибели ребенка при взрыве гранаты

11.07.2022 | 15:32

В Пензе закончилось расследование смерти 7-летнего ребенка, который 17 января 2004 года погиб при срабатывании взрывного устройства (250-300 граммов в тротиловом эквиваленте). Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Все случилось неподалеку от дома мальчика на улице Ленина. Он нашел на улице «странную поделку» и взял в руки, чтобы рассмотреть поближе. Оказалось, что это граната РГД-5. В руках ребенка она взорвалась, он скончался от осколочных ранений.

Личность виновника установили, но отвечать за содеянное он не будет.

«Оказалось, что СВУ должно было сработать под автомобилем местного предпринимателя - так житель Пензы Ринат Ш. хотел убить некоего Александра С. Преступник решил установить под машиной жертвы специальное взрывное устройство, состоящее из взрывчатки, гранаты и растяжки.

Оно должно было сработать, как только машина тронется с места. Ш. установил бомбу 16 января - он пробрался на парковку, где С. оставлял свою машину, и прикрепил СВУ к днищу. Однако бомба не сработала: устройство было слабо закреплено и просто отвалилось, когда автомобиль отъехал», - уточнила Baza.

С тех прошло 18 лет. Виновника случившегося в живых уже нет: он погиб в ДТП в 2006 году.