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Криминал

В Пензе установили виновника гибели ребенка при взрыве гранаты

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В Пензе закончилось расследование смерти 7-летнего ребенка, который 17 января 2004 года погиб при срабатывании взрывного устройства (250-300 граммов в тротиловом эквиваленте). Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Все случилось неподалеку от дома мальчика на улице Ленина. Он нашел на улице «странную поделку» и взял в руки, чтобы рассмотреть поближе. Оказалось, что это граната РГД-5. В руках ребенка она взорвалась, он скончался от осколочных ранений.

Личность виновника установили, но отвечать за содеянное он не будет.

«Оказалось, что СВУ должно было сработать под автомобилем местного предпринимателя - так житель Пензы Ринат Ш. хотел убить некоего Александра С. Преступник решил установить под машиной жертвы специальное взрывное устройство, состоящее из взрывчатки, гранаты и растяжки.

Оно должно было сработать, как только машина тронется с места. Ш. установил бомбу 16 января - он пробрался на парковку, где С. оставлял свою машину, и прикрепил СВУ к днищу. Однако бомба не сработала: устройство было слабо закреплено и просто отвалилось, когда автомобиль отъехал», - уточнила Baza.

С тех прошло 18 лет. Виновника случившегося в живых уже нет: он погиб в ДТП в 2006 году.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — t.me/bazabazon
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Гость||

А если его нет в живых! То как такая складная сказка получилась?! Тот кому подложили бомбу о ней не знал, тот кто заложил погиб?! Сказочники....

Гость||

Все кто могли быть причастны к истории нет в живых, прошло 18 лет! Это что ж там за следопыты то такие?

Гость||

Ничего не понял. Каким образом, граната попала на ул. Ленина, если она была установлена на парковке, не на днище же машины он ее привез? А патцану-вечная память.

Гость||

Киллер поколения ЕГЭ

Гость||

Какой-то урке на зоне стало скучно, вот он и пропел песню, чтоб зразвлечься старыми сказками.урке -забава, оперу- палка, и сажать некого. Всё на мертвяка свалил

Гость||

Виновник погиб в 2006, а расследование закончилось в 2022. Вспомнили о незавершенке.Нашли на кого закрыть?

Гость||

Вот это оперативность у нас! Почти 20 лет искали. Уже все искачи на пенсию ушли за это время.

Гость||

Ну, раз нашли, значит кому-то дополнительные звездочки прибавили. Надо же, как удачно дело завершилось.

Гость||

Одна пьянть в комментариях почитать нечего

Гость||

О хоспади , с ума сойти

Гость||

Писали в 2004 году, ознакамливайтеся: https://www.penzainform.ru/news/incidents/2004/01/17/pri_vzrive_granati_pogib_semiletnij_malchik.html

Имя: Гость
Комментарий:

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