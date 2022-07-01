Криминал

В Пензе кассира осудили за продажу спиртного несовершеннолетним

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30-летняя жительница Пензы предстала перед судом за продажу спиртных напитков несовершеннолетним.

«Работавшая продавцом-кассиром в магазине женщина, ранее привлекавшаяся к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния), в один из дней июля 2021 года вновь продала 17-летнему подростку бутылку пива с содержанием этилового спирта 4,5%», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Поскольку женщина допустила нарушение повторно, было возбуждено уголовное дело по ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно).

Суд приговорил ее к 4 месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства условно, с испытательным сроком на 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

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Источник — фото pexels.com
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