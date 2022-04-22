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Криминал

Торговля безакцизными сигаретами обошлась пензенцу слишком дорого

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39-летний житель Пензы, раньше не имевший трений с законом, оказался на скамье подсудимых. Он признан виновным в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий в крупном размере.

В феврале 2021 года мужчина купил на Центральном рынке сигареты разных наименований без акцизных марок и каких-либо сопроводительных документов. Выждав полгода, в августе он перевез 5 211 пачек стоимостью более 232 тысяч рублей в торговый павильон в рабочем поселке Колышлей и открыл продажу.

Однако противозаконный бизнес не пошел: в том же месяце сотрудники полиции изъяли немаркированные сигареты.

Владелец торговой точки предстал перед судом. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей. Изъятые безакцизные сигареты постановлено уничтожить.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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