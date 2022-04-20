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Криминал

В Бессоновском районе главбух незаконно прибавляла себе зарплату

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Суд вынес приговор жительнице села Чемодановка Бессоновского района за хищение денег в крупном размере.

Женщина работала главным бухгалтером в одной из организаций села Сосновка и имела доступ к программному обеспечению. С октября 2019 года по январь 2022-го она вносила в электронные реестры недостоверные сведения о размере начисленной ей зарплаты, завышая суммы.

На основании этих данных на ее счет перечислялись деньги. Общая сумма похищенных средств составила 680 тыс. 716 рублей.

Главбух полностью признала свою вину, которая также подтвердилась другими доказательствами.

Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе активное способствование расследованию, добровольное возмещение ущерба, наличие малолетнего ребенка.

Виновной назначено наказание - два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Она обязана не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа и периодически являться для регистрации.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Ну прям не честный главбух...

Гость||

График работы год через три.

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